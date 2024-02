Schiffsunfall im Hamburger Hafen: Eine Person vermisst Stand: 07.02.2024 21:22 Uhr Am Anleger Neuhof in der Nähe der Köhlbrandbrücke ist am Mittwochabend ein Schubverband im Hamburger Hafen mit einem Festmacherboot zusammengestoßen. Nach dem Bootsführer wird noch gesucht.

Noch ist völlig unklar, warum die Schiffe um kurz nach 18 Uhr nahe der Köhlbrandbrücke kollidierten. Das wenige Meter lange Festmacherboot hatte dem schweren Schubverband nichts entgegenzusetzen. Es wurde so schwer beschädigt, dass es sofort sank. Wahrscheinlich befand sich da noch ein Mann an Bord. Die kleinen, wendigen Boote werden nur von einem Besatzungsmitglied gesteuert. Arbeiter vor Ort berichteten von einem vermissten Kollegen.

Taucher und Schiffe an Suche beteiligt

Feuerwehr, DLRG und Polizei waren mit Tauchern und Schiffen an der Unglücksstelle im Einsatz. Die Suche sei aus dem Köhlbrand auf den Hauptstrom Elbe ausgeweitet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend. Außerdem werden die Uferbereiche abgesucht. Das Schiffswrack konnte nach Angaben der Feuerwehr schon geortet werden. Das Boot ist so klein, dass davon keine größeren Umweltschäden durch auslaufendes Öl erwartet wird.

