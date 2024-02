Schiffsunfall im Hamburger Hafen: Bootsführer weiter vermisst Stand: 08.02.2024 07:24 Uhr Am Anleger Neuhof nahe der Köhlbrandbrücke ist am Mittwochabend ein Festmacherboot mit einem Schubverband zusammengestoßen und gesunken. Stundenlang suchten Rettungskräfte erfolglos nach dem Bootsführer. Am Morgen das Boot geborgen werden.

Mit einbrechendem Tageslicht soll das Wrack in der Nähe der Köhlbrandbrücke geborgen werden. Vermisst wird noch immer der Schiffsführer des wenige Meter langen Festmacherbootes. Die Polizei hält es für ausgeschlossen, dass er noch lebend gerettet werden kann. Bei der Bergung des untergegangenen Schiffs soll geprüft werden, ob sich der Leichnam des Vermissten darin befindet, so die Polizei. Eine weitere große Suchaktion plant sie nicht. Einen Toten in der Elbe zu finden, sei aufgrund der Tiefe, der Strömung und der schlechten Sichtverhältnisse schlicht unmöglich.

Festmacherboot sinkt sehr schnell

Die beiden Schiffe waren um kurz nach 18 Uhr in der Nähe der Köhlbrandbrücke kollidiert. Das wenige Meter lange Festmacherboot hatte dem schweren Schubverband-Frachter nichts entgegenzusetzen. Dies Boote sind so klein, dass sie nur von einem Besatzungsmitglied bedient werden - es wurde so schwer beschädigt, dass es sofort sank.

Taucher und Schiffe an Suche beteiligt

Stundenlang waren Feuerwehr, DLRG und Polizei mit Tauchern und Schiffen an der Unglücksstelle im Einsatz und suchten nach dem Mann. Die Suche war laut Feuerwehr aus dem Köhlbrand auf den Hauptstrom Elbe ausgeweitet worden und auch die Uferbereiche wurden abgesucht. Um kurz nach 22 Uhr wurde die Suche abgebrochen, auch weil die Strömung den Einsatz für die Taucher gefährlich machte. Das Schiffswrack konnte da schon geortet werden. Warum die beiden Schiffe kollidierten, ist unklar.

