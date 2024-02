Stand: 07.02.2024 19:03 Uhr Schiffsunfall im Hafen: Eine Person vermisst

Am Anleger Neuhof an der Köhlbrandbrücke hat es am Mittwochabend einen Schiffsunfall gegeben. Ein Schubverband ist mit einem Festmacherboot zusammengestoßen. Das Festmacherboot ist gesunken, ein Mensch war an Bord. Er wird zurzeit noch vermisst. Die Feuerwehr ist mit Tauchern im Einsatz.

