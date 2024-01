Stand: 14.01.2024 13:58 Uhr Schiffsunfall: Feuerwehr-Taucher dichten Leck ab

Rund 30 Feuerwehrleute sind am Sonntag wegen eines Schiffsunfalls in Wilhelmsburg ausgerückt. Das Binnenschiff liegt auf dem Müggenburger Kanal beim Kupfer-Produzenten Aurubis. Es hat ein etwa 70 Zentimeter breites Leck in der Bordwand. Zwischen der Innen- und Außenhaut des Schiffes steht das Wasser schon 70 Zentimeter hoch. Taucher der Feuerwehr sollen jetzt den Riss in der Backbordwand abdichten.

