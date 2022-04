Stand: 26.04.2022 11:33 Uhr Schiffsstau: HHLA fordert Sonderschichten von Mitarbeitern

In der Nordsee gibt es zur Zeit einen Schiffsstau. Rund ein Dutzend Frachter warten darauf, dass sie in Hamburg be- und entladen werden können. Deshalb fordert die HHLA nun Überstunden und Sonderschichten von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Forderung der Unternehmensführung lehnen die Angestellten ab. Der Betriebsrat schlägt stattdessen vor, neue Leute einzustellen - und zwar unbefristet. | Sendedatum NDR 90,3: 26.04.2022 12:00

