Schiffskollision: Polizei vermutet Fahrfehler

Nach der Schiffskollision auf der Elbe hat die Polizei nun die Blackbox des Containerschiffes ausgewertet. Nach Angaben der Ermittler deute alles auf ein menschliches Versagen hin. Demnach war die Unfallursache wohl ein Fahrfehler. Der Ponton in Blankenese wurde indes wieder freigeben. Das hat die Hamburg Port Authority auf Anfrage von NDR 90,3 mitgeteilt. Die Zugangsbrücke zum Schiffsanleger sei inzwischen nur halbseitig gesperrt. Am vergangenen Wochenende hatte das 400 Meter lange Frachtschiff "Ever Given" trotz Schlepper- und Lotsenbegleitung eine 25 Meter lange Hafenfähre am Anleger gerammt.

Am Sonntag hatte ein Polizeisprecher zunächst vermutet, dass der Sturm den Containerfrachter zur Seite gedrückt hat. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Schiffsverkehrs inzwischen gegen den 39 Jahre alten Kapitän des Containerfrachters.

HADAG-Chef schätzt Schaden auf sechsstelligen Betrag

Die Hafenfähre war bei dem Unglück stark beschädigt worden. Der Schaden werde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt, sagte der Vorstand des Fährunternehmens HADAG, Tobias Haack.

