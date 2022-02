Schiffsführer rettet betrunkenen 17-Jährigen aus der Elbe Stand: 06.02.2022 12:46 Uhr Ein Schiffsführer hat am frühen Sonntagmorgen in Hamburg einen betrunkenen 17-Jährigen aus der Elbe gerettet. Der Teenager wurde zu weiteren Behandlungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann war in der Nacht zu Sonntag nahe des Anlegers Finkenwerder auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, der im Wasser trieb, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete.

Teenager hatte großes Glück

Gegen 0:20 Uhr am Köhlfleet, nahe des Anlegers Finkenwerder, sah der Schiffsführer einer Fähre den 17-Jährigen im Wasser treiben und konnte ihm einen Rettungsring zuwerfen und ihn über die Reling an Bord ziehen. Wie lange der Teenager bereits in der eiskalten Elbe trieb, ist nicht bekannt. Stark betrunken und unterkühlt, aber unverletzt, wurde er von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

AUDIO: Betrunkener Jugendlicher von Kapitän aus der Elbe gerettet (1 Min) Betrunkener Jugendlicher von Kapitän aus der Elbe gerettet (1 Min)

Der Fall erinnert an 2018: Damals war ein Schotte nach einer Partynacht in die Elbe gefallen, der Mann kam ums Leben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.02.2022 | 14:00 Uhr