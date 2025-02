Stand: 17.02.2025 14:48 Uhr Schifffahrt: NABU und Hapag-Lloyd gegen bestimmte Biokraftstoffe

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und mehrere Reedereien, darunter Hapag-Lloyd, fordern den Verzicht auf bestimmte Biokraftstoffe in der Schifffahrt. Konkret geht es um Kraftstoffe, die aus extra angebauten Nahrungs- und Futtermittelpflanzen gewonnen werden. NABU und die Reedereien warnen vor Umweltzerstörung, da der Anbau von Biosprit-Pflanzen große Flächen beansprucht und in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht. In einem Brief an die International Maritime Organization sprechen sie sich für alternative Lösungen zur Erreichung der Klimaziele aus. Am Montag beginnen in London Verhandlungen über klimaneutrale Schifffahrt bis 2050.

