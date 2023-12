Schiff von Hapag-Lloyd im Roten Meer unter Beschuss geraten Stand: 15.12.2023 11:18 Uhr Ein Schiff der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd ist im Roten Meer unter Beschuss geraten. Hinter dem Angriff werden die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen vermutet. Verletzt wurde nach Angaben von Hapag-Lloyd niemand.

Das Hapag-Lloyd-Schiff "Al Jasrah" war nahe der jemenitischen Küste unterwegs, als es angegriffen wurde, so ein Sprecher der Reederei zu NDR 90,3. Ob bei der Attacke Schäden an Bord entstanden sind, ist unklar. Eine britische Sicherheitsfirma berichtet, dass ein Container über Bord gegangen sei.

Containerschiff "Al Jasrah" fährt unter libanesischer Flagge

Die "Al Jasrah" ist rund 370 Meter lang und hat Platz für rund 15.000 Container. Das Schiff fährt unter liberianischer Flagge. Hapag-Lloyd will nach eigenen Angaben zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Crews zu gewährleisten. Weitere Details nennt die Reederei bislang nicht.

Zuletzt mehrere Angriffe vor der jemenitischen Küste

In den vergangenen Wochen hat es bereits mehrere Angriffe auf Schiffe vor der jemenitischen Küste gegeben, auch auf ein US-Kriegsschiff. Die Huthi-Rebellen im Jemen hatten angekündigt, aus Solidarität mit der Terrororganisation Hamas, Schiffen mit Verbindung zu Israel den Weg zu versperren. Die Miliz will nach eigenen Angaben so lange alle Schiffe mit Kurs auf israelische Häfen angreifen, bis Israel die Lieferung von Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern in den Gazastreifen erlaube.

Das Hapag-Lloyd-Schiff "Al Jasrah" war zuletzt im griechischen Piräus und ist auf dem Weg nach Singapur.

