Stand: 28.07.2022 06:19 Uhr Schießerei in Shisha-Bar in Hohenfelde

In einer Shisha-Bar in Hohenfelde ist am Mittwochabend geschossen worden. Laut Polizei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Die Tat passierte kurz nach 23 Uhr an der Lübecker Straße. Die Polizei war mit einem Großaufgebot dort. Der Täter konnte fliehen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR 90,3: 28.07.2022 06:00

