Stand: 11.12.2022 17:32 Uhr Schauspielhaus: Publikum spendet 6.000 Euro für Freiheitsbewegung im Iran

Bei einer Solidaritätsveranstaltung im Hamburger Schauspielhaus hat das Publikum rund 6.000 Euro für die Freiheitsbewegung im Iran gespendet. Das Geld soll der Organisation Hawar.help zugutekommen, wie das Schauspielhaus am Sonntag mitteilte. Zu weltweiten Solidaritätslesungen hatte das Internationale Literaturfestival Berlin am Tag der Menschenrechte aufgerufen. In Hamburg wurde daraufhin die Lesung "Frau Leben Freiheit" organisiert, um sich mit den vom iranischen Regime unterdrückten und gefolterten Menschen solidarisch zu zeigen.

