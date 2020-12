Schärfere Corona-Regeln vor Weihnachten? Nicht in Hamburg Stand: 07.12.2020 06:55 Uhr Bayern hat angesichts schlechter Corona-Zahlen strengere Regeln angekündigt, Thüringen auch. In Hamburg ist eine Verschärfung zu den Feiertagen bisher kein Thema.

Solche Überlegungen gebe es im Senat nicht, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer auf Anfrage von NDR 90,3. Auch was Lockerungen über die Feiertage angeht, bleibe Hamburg demnach vorerst bei seiner Haltung. In Bayern sollen die Regeln nur zwischen dem 23. und 26. Dezember gelten, nicht mehr an Silvester.

Schlechtere Zahlen als in der Vorwoche

Hamburgs Gesundheitsbehörde hatte am Sonntag im Vergleich zur Vorwoche einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen registriert. Bei einer Betrachtung über mehrere Wochen zeigt sich aber, dass die Maßnahmen des Teil-Lockdowns Wirkung zeigen. Auch wenn der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wieder gestiegen ist, liegt er in Hamburg mit 112,9 doch deutlich unter Bundesländern wie Sachsen (276) oder Berlin (183). Die geringsten Inzidenzen haben derzeit Mecklenburg-Vorpommern (50,6) und Schleswig-Holstein (51,6).

AUDIO: Drohen auch in Hamburg Corona-Verschärfungen? (1 Min)

Bayern will Katastrophenfall ausrufen

Bayern plant, den Katastrophenfall auszurufen und die bereits geltenden Kontaktbeschränkungen zu verschärfen: Menschen sollen ihre Wohnungen dann nur noch aus triftigem Grund verlassen - etwa zur Arbeit oder zum Einkaufen. In Hotspots ab einer Inzidenz von 200 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner soll zwischen 21 Uhr und 5 Uhr eine Ausgangssperre herrschen. Weiterhin sollen sich maximal fünf Personen treffen dürfen - mit Ausnahme der Weihnachtstage. Thüringen dagegen will keine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen mehr an den Festtagen.

