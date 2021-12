Schärfere Corona-Regeln bei Demos? Pressekonferenz live

Stand: 14.12.2021 12:39 Uhr

Nach dem Wochenende mit Massenprotesten gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt will der rot-grüne Hamburger Senat reagieren. Im Anschluss an die heutigen Beratungen werden die Ergebnisse bei der Landespressekonferenz vorgestellt.