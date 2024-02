Stand: 16.02.2024 07:00 Uhr Schachtar Donezk spielt im Volksparkstadion 2:2

Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk muss um das Weiterkommen in der Europa League und damit auch um weitere Gastspiele in Hamburg in dieser Saison bangen. Im Hinspiel der Play-off-Runde reichte es im Volksparkstadion am Donnerstag nur zu einem 2:2 (0:0) gegen Olympique Marseille. Laut Bundespolizei verlief bei dem Spiel alles weitgehend friedlich. Nur bei der Anreise hatten Marseille-Fans am S-Bahnhof Reeperbahn brennende Pyrotechnik ins Gleisbett geworfen. Dadurch war der S-Bahntunnel so verraucht, dass die Züge eine Stunde lang nicht anhalten konnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.02.2024 | 07:00 Uhr