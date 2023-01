Stand: 31.01.2023 16:15 Uhr Sauberkeitsoffensive: "Waste Watcher" auch am Elbstrand

Die Hamburger Stadtreinigung wird künftig für die komplette Reinigung des Parks Planten un Blomen zuständig sein, der Hauptbahnhof soll häufiger und großflächiger gereinigt werden und zudem wird eine neue Toilette in der Nähe der Beratungsstelle "Drob Inn" gebaut. Das teilte der Senat am Dienstag mit Hinweis auf das aktuelle Sauberkeitsmonitoring mit. Darüber hinaus würden die "Waste Watcher" auch am Elbstrand zwischen Övelgönne und Wedel eingesetzt. Sie sollen auf Besucher zugehen, über Müllvermeidung informieren und auch auf Fehlverhalten hinweisen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.01.2023 | 19:30 Uhr