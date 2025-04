Sattelzug hinterlässt 16 beschädigte Fahrzeuge in Wilhelmsburg Stand: 01.04.2025 15:15 Uhr Ein Lkw-Fahrer hat in Hamburg-Wilhelmsburg offenbar mindestens 16 Fahrzeuge beschädigt und ist dann geflüchtet. Hat der 47-Jährige Drogen genommen?

Ein Anwohner beobachtete am frühen Dienstagmorgen, wie der Sattelzug in der Mokrystraße, in der Julis-Ertel-Straße und im Otterhaken mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Anschließend fuhr er nach Angaben der Polizei weiter. Die alarmierten Beamten und Beamtinnen konnten den 47 Jahre alten Fahrer mit Hilfe des Zeugen schließlich an einer Kreuzung stoppen.

Auch Fahrräder und Poller beschädigt

Neben den 16 Fahrzeugen wurden zwei Fahrräder, vier Poller sowie jeweils ein Verkehrszeichen und ein Baum beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, weil die Polizei den Verdacht hat, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Beamten und Beamtinnen beschlagnahmten seinen Führerschein.

