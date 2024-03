Stand: 25.03.2024 14:57 Uhr Santa Fu: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung zwischen Häftlingen

In der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel (Santa Fu) sind am Montagmittag zwei Häftlinge durch Stiche verletzt worden. Laut Polizei hatten sich zunächst drei Männer gestritten. Zwei stachen dann mit spitzen Gegenständen aufeinander ein. Einem Mann wurde in den Po gestochen, dem anderen in den Hals. Beide wurden von Sanitätern versorgt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.03.2024 | 15:00 Uhr