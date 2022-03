Santa Fu: Hamburger Polizei sucht entflohenen Häftling Stand: 12.03.2022 12:28 Uhr Die Hamburger Polizei sucht nach einem entflohenen Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Fuhlsbüttel, die Santa Fu genannt wird. Es ist bereits dessen fünfte Flucht.

Karl L. ist kein unbeschriebenes Blatt. Er sitzt wegen Raubes und räuberischer Erpressung eigentlich in Sicherungsverwahrung in Santa Fu. Am Freitagnachmittag war der 53-Jährige mit einem Beamten auf einem Freigang in Billstedt unterwegs. Dabei konnte er flüchten. Sein Begleiter und die alarmierte Polizei konnten ihn nicht fassen - er ist weiter auf der Flucht.

Festnahme durch SEK nach Flucht im letzten Jahr

Es ist nicht das erste Mal, dass Karl L. aus dem Vollzug entkommen ist. 2017 machte er sich auf dem Weg zu seinem Therapeuten aus dem Staub. Und im vergangenen Jahr kehrte er von einem Ausgang nicht zurück. Das SEK nahm ihn schließlich einige Tage später fest.

AUDIO: Häftling von Santa Fu bei begleitetem Freigang geflohen (1 Min) Häftling von Santa Fu bei begleitetem Freigang geflohen (1 Min)

Begleiteter Freigang war gerichtlich erlaubt

Sicherungsverwahrte haben andere Rechte als Häftlinge, weil sie ihre Strafe bereits abgesessen haben. Dazu gehören unter anderem auch Freigänge. Die können laut Justizbehörde begleitet, gefesselt oder auch alleine stattfinden. Trotz seiner zahlreichen Fluchten hatte ein Gericht zuletzt wieder Begleitausgänge für Karl L. erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.03.2022 | 12:00 Uhr