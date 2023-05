Stand: 02.05.2023 13:11 Uhr Sanna Marin erhält Helmut-Schmidt-Zukunftspreis

Die scheidende finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin wird mit dem diesjährigen Helmut-Schmidt-Zukunftspreis ausgezeichnet. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis der Wochenzeitung "Die Zeit", der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und des "The New Institut" wird am 4. Mai im Thalia Theater in Hamburg verliehen, wie die Zeit-Verlagsgruppe am Dienstag mitteilte. Die 37-Jährige sei "eine wegweisende Europäerin mit klaren Werten und einem eigenen politischen Stil", sagte Uwe Jean Heuser, Vorsitzender der Helmut-Schmidt-Zukunftspreis-Jury.

