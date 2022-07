Stand: 24.07.2022 13:56 Uhr Sanierung der U1 kommt voran: Neue Brücke eingehoben

Die Sanierung der U1 zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. An der Carl-Cohn-Straße ist am frühen Sonntagmorgen eine neue Brücke für die U-Bahn eingehoben worden. Die alte Brücke war 108 Jahre alt. Die Strecke bleibt für die Sanierung noch bis Anfang September gesperrt. In dieser Zeit werden auch mehrere Stationen barrierefrei umgebaut. | Sendedatum NDR 90,3: 24.07.2022 13:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.07.2022 | 13:00 Uhr