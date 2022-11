Stand: 18.11.2022 12:33 Uhr Sanierung der Bahnstrecke Hamburg - Berlin in drei Jahren

Die vielbefahrene Bahnstrecke Hamburg - Berlin soll in drei Jahren grundsaniert und für längere Zeit gesperrt werden. Innerhalb von sechs Monaten will die Bahn Schienen erneuern und neue Technik installieren. Statt an vielen Stellen im gesamten Netz zu bauen, plant das Unternehmen in Zukunft einzelne Korridore gebündelt zu modernisieren.

