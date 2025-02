Sanierte Villa in Hamburg-Niendorf wird soziales Stadtteilzentrum

Stand: 20.02.2025 14:05 Uhr

Gut ein Jahr lang ist die ehemalige Lippertsche Villa in Hamburg-Niendorf saniert worden, am Donnerstag wurde das Begegnungszentrum offiziell eröffnet. Die Gründerzeit-Villa soll in erster Linie vom Verein "Wir für Niendorf" und der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe Verein genutzt werden.