SPD wählt Tschentscher zum Spitzenkandidaten

Knapp vier Monate vor der Bürgerschaftswahl hat die Hamburger SPD Bürgermeister Peter Tschentscher zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Er erhielt bei einem Parteitag am Sonnabend die Stimmen von 326 der 329 Delegierten im Bürgerhaus Wilhelmsburg - das entspricht einer Zustimmung von 99,09 Prozent.

Langer Beifall im Bürgerhaus

"Wir haben die ganze Stadt im Blick und haben bewiesen, dass wir diese großartige Stadt gut regieren und sie in eine gute Zukunft führen können", hatte er in seiner gut 45-minütigen Rede gesagt. Er verwies auf den Bau Zehntausender neuer Wohnungen, kostenlose Kita-Plätze, das bessere Abschneiden Hamburgs in Bildungsvergleichen, eine starke Wirtschaft und eine sinkende Kriminalitätsrate. Die Delegierten quittierten die Rede mit minutenlangem Beifall und "Peter, Peter"- und "Bürgermeister, Bürgermeister"-Rufen.

Es folgen Veit, Kienscherf und Leonhard

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit wurde mit 88,2 Prozent auf Listenplatz zwei gewählt, Fraktionschef Dirk Kienscherf mit 84,4 Prozent auf Platz drei und die Landesvorsitzende Melanie Leonhard mit 92,9 Prozent auf Platz vier. Auf den vorderen Plätzen gab es keine Gegenkandidaten zum Vorschlag des Landesvorstandes.

Die SPD stellt in der Bürgerschaft derzeit mit 59 Abgeordneten die mit Abstand stärkste Fraktion. Bei der letzten Bürgerschaftswahl 2015 war sie auf knapp 46 Prozent der Stimmen gekommen. Laut Umfragen müssen die Sozialdemokraten am 23. Februar mit Einbußen rechnen. Zuletzt wurden sie nur noch bei etwa 30 Prozent gesehen.

