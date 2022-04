Stand: 04.04.2022 12:29 Uhr SPD und Grüne wollen Radfahren in Hamburg attraktiver machen

SPD und Grüne in der Hamburgischen Bürgerschaft wollen das Fahren mit dem Rad in Hamburg attraktiver machen. Das sieht ein Antrag von Politikerinnen und Politikern der beiden Parteien vor. So sollen bis zum nächsten Jahr rund 100 weitere Stationen für Leihräder in der Hansestadt entstehen. Außerdem ist vorgesehen, die Züge im HVV mit Mehrzweckbereichen auszustatten. Sie sollen mehr Platz für Fahrräder, Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer und Kinderwagen bieten. | Sendedatum NDR 90,3: 04.04.2022 13:00

