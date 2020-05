Stand: 03.05.2020 07:32 Uhr - NDR 90,3

SPD und Grüne verhandeln über Innenpolitik

Nach einem wegen der Corona-Krise verzögerten Start drücken SPD und Grüne bei den Koalitionsgesprächen in Hamburg aufs Tempo: Die vierte Verhandlungsrunde findet am heutigen Sonntag statt. Im Großen Festsaal des Rathauses geht es bei großem körperlichen Abstand um Übereinstimmungen bei den Themen Innenpolitik, Rechtsextremismus und Sport. Die Statements beider Parteien zeigen wir am späten Nachmittag in einem Livestream auf dieser Seite.

Knackpunkte Cannabis, Schwarzfahren und Polizeibeauftragter

Ab heute dürften die Gespräche schwieriger werden. Denn in ihrem Wahlprogramm hatten die Grünen unter anderem gefordert, dass Schwarzfahren keine Straftat mehr sein soll - genau wie der Konsum von Cannabis. Sie argumentieren, dass sie damit Polizei und Gerichte entlasten wollen.

Hamburgs Polizeigewerkschaften warnten vor einem Kurswechsel bei der Inneren Sicherheit. Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Joachim Lenders, kritisierte etwa die Forderung der Grünen nach einem unabhängigen Polizeibeauftragten. Horst Niens von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnte vor Einsparungen bei Polizei und Feuerwehr. Diese wären "verheerend".

Vor Beginn der Verhandlungsrunde gab es am Sonntagmorgen am Jungfernstieg eine Demonstration für die Aufnahme von mindestens 1.000 Menschen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland.

Vierte Runde der Koalitionsverhandlungen NDR 90,3 - 03.05.2020 08:00 Uhr Im Hamburger Rathaus setzen SPD und Grüne heute Mittag ihre Koalitionsverhandlungen fort. Schwerpunkt der vierten Verhandlungsrunde ist die Innere Sicherheit. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einigung noch vor der Sommerpause?

SPD und Grüne wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. Am vergangenen Mittwoch hatten sie sich auf eine uneingeschränkte Fortsetzung der Kulturförderung geeinigt. Zwei Tage zuvor gab es eine weitgehende Einigung über die Schulpolitik. So soll am Schulentwicklungsplan festgehalten werden, der den Bau von 44 neuen und den Ausbau weiterer 100 Schulen vorsieht. Zum Auftakt der coronabedingt mehrfach verschobenen Gespräche hatten die durch die Krise völlig veränderten finanziellen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt gestanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.05.2020 | 17:00 Uhr