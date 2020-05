Stand: 17.05.2020 11:01 Uhr - NDR 90,3

SPD und Grüne streiten weiter über Verkehrspolitik

SPD und Grüne haben sich am Sonntagvormittag zu einer weiteren Runde der Koalitionsverhandlungen im Hamburger Rathaus getroffen. Auf dem Programm stehen die strittigen Themen Wirtschaft und Verkehr. Eigentlich sollten diese Bereiche bereits abgehakt sein. Doch am vergangenen Mittwoch konnte auch nach einer Marathonsitzung bei Verhandlungen keine Einigkeit erreicht werden.

Grünen und SPD streiten über Verkehrspolitik

Die Grünen stellen die A26-Ost in Frage, sie wollen die Betriebszeiten am Flughafen verkürzen, außerdem weniger Starts und Landungen. Auf der anderen Seite hält die SPD an den Hafenerweiterungsgebieten in Moorburg und Altenwerder West fest.

Uneinigkeit beim Auto- und Radverkehr

Uneins sind sich SPD und Grüne auch darüber, wie weit Autos aus der Innenstadt verdrängt werden sollen. Ein weiterer Knackpunkt ist der Ausbau der Radverkehrswege. 100 Kilometer pro Jahr - das ist der Anspruch der Grünen. Außerdem wollen sie Radfahrern mehr Platz auf den Straßen einräumen. Verhandelt werden soll heute auch noch über Soziales, Arbeit und Religion.

Verhandlungen sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein

Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.

