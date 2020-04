Stand: 23.04.2020 15:44 Uhr - NDR 90,3

SPD und Grüne starten mit Koalitionsverhandlungen

Rund zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Die Gespräche finden im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses statt. Auf der Tagesordnung standen nach Angaben der Parteien zunächst die allgemeinen "Erwartungen" und die "finanziellen Rahmenbedingungen" für die angestrebte gemeinsame Regierungszeit. Ursprünglich sollten die Gespräche bereits am 16. März beginnen, wurden aber wegen der Corona-Krise verschoben. Gegen 17 Uhr wollen die Verhandlungspartner erste Statements abgeben. NDR.de überträgt sie auf dieser Seite per Livestream.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bezeichnete die Verzögerung der Gespräche bei NDR 90,3 als "Glück im Unglück". "Stellen sie sich vor, wir hätten den Koalitionsvertrag gerade beschlossen und dann wäre die Corona-Krise ausgebrochen", sagte er am Donnerstag. "Wir hätten ja ganz viele Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt, die aber für die nächsten fünf Jahre wichtig sind."

Rot-Grün regiert seit 2015

SPD und Grüne koalieren bereits seit 2015 miteinander. Bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar dieses Jahres wurde die SPD mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft, die Grünen holten 24,2 Prozent der Stimmen - und damit etwa doppelt soviel wie fünf Jahre zuvor.

Die Verhandlungskommission der SPD umfasst acht feste Mitglieder, darunter Parteichefin Melanie Leonhard und Bürgermeister Tschentscher. Die Grünen gehen mit zehn Politikern in die Gespräche, darunter die Parteivorsitzende Anna Gallina und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank.

Verhandlungen sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den kommenden Montag geplant. Insgesamt wollen SPD und Grüne die Gespräche möglichst bis zur Beginn der parlamentarischen Sommerpause abschließen. Die letzte Bürgerschaftssitzung vor der Sommerpause ist am 24. Juni geplant. Der Hamburger Senat ist derzeit nur noch geschäftsführend im Amt.

Die Hamburger CDU hat SPD und Grüne derweil aufgefordert, die Folgen der Corona-Krise ins Zentrum ihrer Koalitionsverhandlungen zu stellen. "Es ist jetzt nicht die Zeit für grüne "Nice-to-have-Maßnahmen", für die in den kommenden Jahren tatsächlich auch kaum finanzielle Spielräume da sind", sagte Fraktionschef Dennis Thering am Donnerstag.

