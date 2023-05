Stand: 15.05.2023 20:17 Uhr SPD und Grüne planen Lobbyregister für Hamburg

Rot-Grün im Rathaus will für Hamburg ein Lobbyregister einführen, um deutlich zu machen, welche Interessensvertretungen an der Entstehung von Gesetzen beteiligt waren. Die Hamburgische Bürgerschaft soll kommende Woche beraten. Die Transparenz erhöhe die Akzeptanz für politische Entscheidungen, so die Initiatorinnen und Initiatoren am Montag. Auf Bundesebene gibt es bereits ein Lobbyregister.

