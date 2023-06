Stand: 02.06.2023 14:08 Uhr SPD und Grüne fordern kostenlose Menstruationsprodukte an Schulen

SPD und Grüne in Hamburg wollen, dass ausgewählte Schulen künftig kostenlos Binden und Tampons abgeben. Damit könnten veraltete Tabus aufgebrochen und das Thema Menstruation von Scham befreit werden, meinen die Regierungsparteien. Die Bürgerschaft soll in der kommenden Woche darüber entscheiden. Schon zum kommenden Schuljahr könnten dann in 20 weiterführenden Schulen Automaten aufgestellt werden - auch um zu testen, wie das kostenlose Angebot angenommen wird. Die Linken kritisieren den rot-grünen Antrag als "frech" - sie fordern das schon lange.

