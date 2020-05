Stand: 22.05.2020 06:48 Uhr - NDR 90,3

SPD und Grüne beraten über Gesundheit und Verbraucherschutz

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen in Hamburg geht es heute wahrscheinlich um die Themen Verbraucherschutz und Gesundheit. Bei der mittlerweile elften Runde der Koalitionsverhandlungen werden die Politikerinnen und Politiker vermutlich auch über schon erörterte Themen aus den Bereichen Arbeit und Soziales und Strittiges aus dem Bereich Wirtschaft beraten. Besonders der Bau der sogenannten Hafenquerspange A26-Ost und die Entwicklung des Flughafens gelten als schwierige Verhandlungspunkte. NDR.de überträgt die Statements nach den Koalitionsverhandlungen ab 18 Uhr im Livestream.

Dem Beifall sollen Taten folgen

Das Bündnis "Hamburger Krankenhausbewegung" forderte vor den Gesprächen im Rathaus mehr Investitionen in den Pflegebereich. Gerade während der Corona-Krise hätten die Pflegekräfte viel Beifall und Aufmerksamkeit bekommen, dem sollen jetzt Taten folgen, sagt Paula Breuer von der Krankenhausbewegung. Sie arbeitet auf der Intensivstation einer Hamburger Klinik und fordert wie ihre Mitstreiter eine Patientenbetreuung, die sich am Bedarf ausrichtet und nicht an Untergrenzen.

Bessere Arbeitsbedingungen für Pflegende gefordert

Das Bündnis besteht aus Mitarbeitenden mehrerer Krankenhäuser und hatte bereits vor der Corona-Pandemie bessere Arbeitsbedingungen gefordert, um den anstrengenden Job attraktiver zu machen. Dazu heißt es auch, dass viele Pflegekräfte ihren Beruf aufgeben - und den Personalmangel so noch verschärfen würden. Von den Grünen sei im Februar das Versprechen gekommen, diese Anliegen mit in die Koalitionsverhandlungen zu nehmen.

Verhandlungen sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein

Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.

