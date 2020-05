Stand: 13.05.2020 17:28 Uhr - NDR 90,3

SPD und Grüne: Verkehrsverhandlungen schwierig

Im Hamburger Rathaus sind SPD und Grüne am Mittwoch zur siebten Runde der Koalitionsgespräche zusammengekommen. Im Mittelpunkt steht diesmal die Verkehrspolitik - eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf. Die Verhandlungen gestalten sich offenbar als schwierig: Die für den Nachmittag angekündigten Statements mit den Ergebnissen des Treffens zur Verkehrspolitik wurden kurzfristig abgesagt. Auch der angekündigte Livestream an dieser Stelle muss damit entfallen. Beide Parteien kündigten an, im Anschluss an die nächste Verhandlungsrunde am kommenden Sonntag über Einzelheiten zu informieren.

Autofreie Innenstadt, mehr Radverkehr und A26-Ost

Neben der Forderung der Grünen nach einer autofreien Innenstadt, die die SPD nur in Teilen realisieren will, und einem stärkeren Ausbau der Radverkehrs dürfte auch der geplante Bau der A26-Ost weiter für Diskussionen sorgen. Vor dem Rathaus demonstrierten am Mittwoch Umweltschützer mit der Aktion "A26-Ost stoppen". Beide Seiten wollten eigentlich auch am Mittwoch noch zur Wirtschaftspolitik Stellung nehmen. In diesem Punkt hatten sie am vergangen Freitag noch keine Einigung erzielt.

Verhandlungen sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein

Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.

