Stand: 24.03.2018 14:33 Uhr

SPD nominiert Tschentscher als Bürgermeister

Ein Sonderparteitag der Hamburger SPD hat Finanzsenator Peter Tschentscher am Sonnabend zum Kandidaten für die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Olaf Scholz nominiert. Der 52-Jährige erhielt 337 von 354 Stimmen, das bedeutet eine Zustimmung von 95,2 Prozent. Tschentscher soll am Mittwoch in der Bürgerschaft gewählt werden.

Scholz: Tschentscher der "richtige Mann"

Vor der Abstimmung hielt der bisherige Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzende Scholz eine Rede vor den rund 350 Delegierten im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Tschentscher sei "der richtige Mann für unsere Stadt". Der 52-Jährige sei nicht abgehoben und habe sehr viel politische Erfahrung. Der Abschied als Hamburger Bürgermeister sei für ihn mit großer Wehmut verbunden, sagte Scholz. Er zog eine positive Bilanz seiner siebenjährigen Amtszeit: Er habe die SPD geeint und zum Erfolg geführt.

Tschentscher: "Die besten Tage Hamburgs liegen vor uns"

Tschentscher skizzierte in seiner Rede, welche politischen Ziele er verfolgen will: Er nannte einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde, bezahlbare Wohnungen und ein stärkerer Dialog mit den Hamburgern. "Die besten Tage Hamburgs liegen vor uns", sagte Tschentscher vor den Delegierten. Es sei für ihn eine ehrenvolle Aufgabe, Regierungschef im rot-grünen Bündnis in der Hansestadt zu werden. Er wolle das "Amt mit aller Kraft ausfüllen".

Leonhard ist neue Parteichefin

Zudem wählten die SPD-Vertreter die Sozialsenatorin Melanie Leonhard zur neuen SPD-Landesvorsitzenden. Sie erhielt 317 der 335 gültigen Stimmen und damit eine Zustimmung von 94,6 Prozent. Die promovierte Historikerin war zuvor schon stellvertretende Landesvorsitzende und folgt nun Olaf Scholz als erst zweite Frau in dem Amt nach. Traute Müller war von 1988 bis 1991 Chefin der Sozialdemokraten in der Hansestadt.

Bürgermeisterwahl soll am 28. März erfolgen

SPD-Parteitag in Hamburg NDR 90,3 Aktuell - 24.03.2018 12:00 Uhr Autor/in: Krisitine Jansen Der ehemalige Bürgermeister Scholz verabschiedet sich beim Hamburger SPD-Parteitag. Er würdigt bei seiner Rede seinen designierten Nachfolger Tschentscher.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Seit 2011 war Scholz sowohl Bürgermeister als auch Parteichef. Die Ämter sollen nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Scholz ist seit eineinhalb Wochen Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Großen Koalition in Berlin. Die Wahl des neuen Bürgermeisters in der Bürgerschaft erfolgt am 28. März. Bis dahin steht Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) an der Spitze des rot-grünen Senats. Neuer Finanzsenator soll der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel werden.

Tschentscher auch bei den Grünen

Nach den Abstimmungen wollte Tschentscher zur Landesmitgliederversammlung der Grünen fahren und sich beim Koalitionspartner vorstellen. Hamburgs Grünen-Chefin Anna Gallina wünscht sich "an einigen Stellen auch mehr Beweglichkeit". Etwa bei Themen wie Luftverschmutzung oder Lärmbelastung sei es notwendig, dass diese in Hamburg angegangen werden, da aus dem Bund keine Verbesserungen zu erwarten seien, erklärte sie im Vorfeld.

Dennoch kann Tschentscher bei der Wahl am Mittwoch mit einer breiten Zustimmung der Grünen rechnen: "Ich bin guten Mutes, dass wir bei der Wahl in der Bürgerschaft einstimmig hinter Peter Tschentscher stehen werden", sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. "Die ersten Gespräche mit ihm haben sich gut angelassen, es ist schnell gelungen, eine gute, konstruktive Ebene miteinander herzustellen."

Die Hamburger Bürgermeister seit 1946

























Weitere Informationen Tschentscher will Scholz-Kurs fortsetzen Als Hamburgs Bürgermeister will Peter Tschentscher an die Arbeit seines Vorgängers anknüpfen. Neben dem Haushalt stehen Wohnungsbau, Bildung und Innere Sicherheit auf seiner Agenda. (10.03.2018) mehr Tschentscher soll Hamburgs Bürgermeister werden Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) soll neuer Bürgermeister Hamburgs werden. Das bestätigte Olaf Scholz am Freitag in der Hamburger SPD-Zentrale. Scholz wird Bundesfinanzminister. (09.03.2018) mehr 01:36 Hamburg Journal Peter Tschentscher im Porträt Hamburg Journal Er war der "Herr der Zahlen" im Kabinett von Olaf Scholz. Finanzsenator Peter Tschentscher soll der Nachfolger von Bürgermeister Olaf Scholz werden. Ein Portät. Video (01:36 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.03.2018 | 14:00 Uhr