Stand: 19.06.2022 18:09 Uhr SPD in Eimsbüttel will "oben ohne" in Freibädern erlauben

Die SPD-Fraktion im Bezirk Eimsbüttel will generell das Baden oben ohne in Schwimmbädern erlauben - also nicht nur für Männer. Ein entsprechender Antrag soll in der Bezirksversammlung beschlossen werden. "Für viele Menschen auch in Eimsbüttel ist das schlicht und einfach eine Frage der Gleichberechtigung", sagte die Bezirksabgeordnete Paulina Reineke-Rügge. Dass im Jahr 2022 solche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht werden, sei nicht mehr zeitgemäß. | Sendedatum NDR 90,3: 19.06.2022 18:00

