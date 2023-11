Stand: 11.11.2023 12:05 Uhr SPD-Vorsitzende: Leonhard und Weiland wiedergewählt

Am zweiten Tag des Landesparteitags der Hamburger SPD stand unter anderem die Wahl des Vorstands an. Dabei wurde das bisherige Vorsitzenden-Duo bestätigt. Gewählt wurden als Co-Landesvorsitzende Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard mit 91 Prozent und als Co-Vorsitzender Nils Weiland mit 79 Prozent der Stimmen. Auch die drei stellvertretenden Landesvorsitzenden wurden bestätigt. Neuer Schatzmeister ist Mathias Eichhorn. Sein Vorgänger Christian Bernzen zog sich nach 17 Jahren in diesem Amt zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.11.2023 | 12:00 Uhr