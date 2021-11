SPD-Parteitag in Wilhelmsburg: Wahl der Doppelspitze steht an Stand: 06.11.2021 07:21 Uhr Hamburgs SPD sieht sich als Vorreiter für die Ampel-Verhandlungen in Berlin. Am Freitagabend begann ein zweitägiger Landesparteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Dabei betonte Bürgermeister Peter Tschentscher, Hamburg sei Vorbild etwa bei der Wohnungs- und Klimapolitik.

Erstmals seit zwei Jahren tagte Hamburgs SPD wieder mit Delegierten vor Ort. Erstmals hielt nicht die Landesvorsitzende die Auftaktrede, denn Melanie Leonhard verhandelte in Berlin die Ampel. Darum sprach Bürgermeister Tschentscher. Er sieht viele Impulse für eine Ampel-Koalition und beschrieb selbstbewusst die Lage: "Die ist deutlich besser als auf dem letzten Parteitag hier im Bürgerhaus Wilhelmsburg, das seitdem erneuert wurde. Jetzt erneuern wir noch den Rest von Hamburg und ganz Deutschland."

Streit um einen möglichen Feiertag

Nur ein Antrag sorgte am späten Abend für Streit. Die Jusos wollen den 8. Mai, den Tag des Kriegsendes und der Befreiung vom Faschismus, zum Hamburger Feiertag machen. Nur knapp scheiterten sie. Stattdessen soll der Parteivorstand vorentscheiden, schlug der Delegierte Georg Rosenthal vor, denn: "Nur Hamburg macht einen Feiertag? Und was machen die anderen 15 Bundesländer? Das geht so nicht!"

Wahl zur Doppelspitze steht an

Am Sonnabend steht erstmals die Wahl einer Doppelspitze bei Hamburgs SPD an. Neben Landeschefin Melanie Leonhard will sich auch ihr bisheriger Stellvertreter Nils Weiland zur Wahl stellen. Der Landesvorstand hat den Personalvorschlag beschlossen. Für die Möglichkeit einer Doppelspitze auf Kreis- und Landesebene hatten die Hamburger Sozialdemokraten bereits im Juni auf einem digitalen Landesparteitag grünes Licht gegeben. Leonhard hatte den Vorsitz vor gut dreieinhalb Jahren von Olaf Scholz übernommen, der mit seinem Wechsel als Bundesfinanzminister nach Berlin seine Ämter als Erster Bürgermeister und SPD-Vorsitzender der Hansestadt aufgegeben hatte. Die 44-Jährige leitet seit 2015 die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Der 48 Jahre alte Jurist Weiland sei ihr Wunschpartner, sagte ein Parteisprecher. Der SPD-Parteitag kann auf der Internetpräsenz der SPD Hamburg im Livestream verfolgt werden.

