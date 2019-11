Stand: 30.11.2019 18:38 Uhr

SPD-Spitze: Mitglieder entscheiden sich gegen Scholz

Die SPD-Mitglieder haben entschieden: Sie wollen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an der Parteispitze sehen. Die beiden Politiker erhielten bei einer Mitgliederbefragung rund 53 Prozent der Stimmen, wie die SPD auf einer Pressekonferenz am Sonnabend mitteilte. Diese Entscheidung der Mitglieder ist eine Niederlage für Hamburgs früheren Ersten Bürgermeister Olaf Scholz, der gemeinsam mit Klara Geywitz die Partei führen wollte.

Glückwünsche aus Hamburg

Die Hamburger SPD hat Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu ihrem Sieg im Rennen um den SPD-Bundesvorsitz gratuliert. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher und die SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard sagten dem Duo ihre Unterstützung zu. Leonhard wünschte Esken und Walter-Borjans "viel Kraft für die nun anstehende Aufgabe".

Wahlbeteiligung bei rund 54 Prozent

Etwas mehr als die Hälfte der SPD-Mitglieder hatte sich an der Befragung beteiligt. Ihre Entscheidung ist aber noch nicht endgültig. Formal gewählt wird die neue SPD-Spitze am kommenden Freitag auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin. Dennoch gilt die Mehrheit für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Kritik an der Großen Koalition.

Aufrufe zum Zusammenhalt

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte vor Bekanntgabe des Ergebnisses alle Sozialdemokraten aufgerufen, sich hinter die künftige Parteispitze zu stellen. Wenn die Wahl getroffen ist, "muss für alle gelten, hinter der neuen Parteiführung zu stehen und sie mit aller Kraft und von Herzen zu unterstützen", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Weitere Informationen NDR Info "Es wird Scholz - da weiß man, was man hat" NDR Info Der Politologe von Lucke geht davon aus, dass das Duo Scholz/Geywitz den SPD-Vorsitz erringen wird. Allerdings bezweifelt von Lucke, dass Scholz die Risse in der Partei kitten kann (29.11.2019). mehr Weil sträuben sich bei Esken die Nackenhaare Ministerpräsident Weil hat sich bei der Stichwahl um den SPD-Vorsitz gegen das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ausgesprochen. Insbesondere an Esken übte er deutliche Kritik (24.11.2019). mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.12.2019 | 08:00 Uhr