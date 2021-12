Hamburg: Positive Reaktionen zu den künftigen SPD-Ministern Stand: 06.12.2021 14:50 Uhr Hamburgs Sozialdemokraten haben positiv auf die künftigen SPD-Ministerinnen und -Minister im Bundeskabinett von Olaf Scholz reagiert. Künftiger Bundesgesundheitsminister soll Karl Lauterbach sein.

SPD-Landesparteichefin Melanie Leonhard sprach von einem starken Team von fähigen Frauen und Männern. Alle werden in ihren Verantwortungsbereichen herausragende Arbeit leisten, twitterte Leonhard.

Dressel: "Der beste Erklärer wird jetzt zum Chefbekämpfer"

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zeigte sich überrascht und froh, dass Karl Lauterbach die Leitung des Bundesgesundheitsministeriums übernimmt. Wie kein Zweiter sei Lauterbach in der Lage den Deutschen Corona zu erklären, so Dressel. Der beste Erklärer werde jetzt zum Chefbekämpfer.

Besonders gut sei außerdem die Wahl von Nancy Faeser die Innenministerin wird - als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik. Gerade mit ihren Erfahrungen aus Hessen in puncto Rechtsextremismus sei sie eine Superbesetzung, so Dressel wörtlich.

Der gebürtige Hamburger und langjährige Scholz-Vertraute Wolfgang Schmidt soll den Posten des Kanzleramtchefs übernehmen.

Parität funktioniert, wenn man will

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf lobte die Ausgewogenheit im Kabinett von Olaf Scholz. Es sei ein starkes Zeichen, dass Parität hergestellt werden konnte zwischen Frauen und Männern. Das zeige, dass Parität funktioniert, wenn man sie wirklich will, so Kienscherf.

