SPD-Fraktion besetzt mehrere Posten neu

Die SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat am Montagabend mehrere Positionen neu besetzt, die seit der Wahl der bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und sozialpolitischen Sprecherin der Fraktion, Ksenija Bekeris, zur neuen Schulsenatorin unbesetzt waren. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde die kulturpolitische Sprecherin Isabella Vértes-Schütter gewählt. Als neues Mitglied rückt Clarissa Herbst in den Fraktionsvorstand auf. Neue sozialpolitische Sprecherin ist Annkathrin Kammeyer, ihre bisherige Funktion als wissenschaftspolitische Sprecherin übernimmt Philine Sturzenbecher.

