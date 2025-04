Stand: 10.04.2025 20:02 Uhr SEK sucht Mann im Hamburger Westen

Mit einem Großeinsatz hat die Polizei am Donnerstagnachmittag im Hamburger Westen nach einem Mann gesucht. Er habe Nachrichten an eine ihm bekannte Person verschickt, die so bedrohlich gewesen seien, dass die Polizei verständigt wurde, sagte ein Sprecher. Daraufhin sei die Wohnung des Mannes im Stadtteil Sülldorf überprüft worden. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) kam dabei zum Einsatz. Angetroffen wurde der Mann dort aber nicht. Es deute vieles darauf hin, dass sich der gesuchte Mann in einer Ausnahmesituation befinde. Im Zuge der Fahndung seien auch weitere mögliche Aufenthaltsorte des Mannes überprüft worden, zunächst aber ohne Erfolg. Zwischenzeitlich hielten wegen des Einsatzes die S-Bahnen nicht in Sülldorf und Iserbrook.

