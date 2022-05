Stand: 18.05.2022 18:40 Uhr SEK stürmt Wohnung in Osdorf

Das Spezial-Einsatzkommando der Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch eine Wohnung in Osdorf gestürmt. Eine 33-jährige Frau hatte bei der Polizei angerufen und ihren Ehemann beschuldigt, in der Vergangenheit ihr gegenüber mehrfach gewalttätig geworden zu sein. Außerdem besitze er Schusswaffen. Diese wurden bei der anschließenden Durchsuchung sichergestellt. Weil die Waffen allerdings nicht scharf waren, wurde der Mann nicht festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 18.05.2022 18:00