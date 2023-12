Stand: 05.12.2023 12:36 Uhr SEK stürmt Lokal in Harburg - zwei Festnahmen

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Montagabend eine Gaststätte in Harburg gestürmt und dort zwei Männer festgenommen. Sie sollen Ende Oktober an einer Schießerei im Phoenix-Viertel beteiligt gewesen sein. Damals waren zwei Männer in einem Hinterhof angeschossen und schwer verletzt worden. Der Hintergrund ist immer noch unklar.

