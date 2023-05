Stand: 10.05.2023 12:04 Uhr SEK holt 19-Jährigen aus Wohnung in Billwerder

Spezial-Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochmorgen eine Wohnung in Billwerder gestürmt und einen 19-Jährigen verhaftet. Er soll vor drei Monaten einen Mann an der Wandsbeker Chaussee in Eilbek niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Außerdem wurde am Morgen die Wohnung eines mutmaßlichen Mittäters in Wilhelmsburg von der Polizei durchsucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.05.2023 | 12:00 Uhr