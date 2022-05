SEK der Hamburger Polizei verhaftet mutmaßlichen Gewalttäter Stand: 30.05.2022 16:56 Uhr Spezialeinheiten der Hamburger Polizei haben am Sonntag in Rahlstedt einen mutmaßlichen Frauenschläger verhaftet. Er soll in der vergangenen Woche seine Ex-Freundin krankenhausreif geprügelt haben.

Die 31-jährige Frau saß den Ermittlungen zufolge am vergangenen Donnerstag mit einer Freundin in einer Shisha-Bar an der Wandsbeker Chaussee. Plötzlich stürmte ihr Ex-Freund in die Bar und zerrte seine ehemalige Partnerin auf die Straße. Dort schlug der 35-Jährige auf sie ein. Ein Passant rief die Polizei, der Täter flüchtete.

31-Jährige schwer verletzt

Die schwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Ex-Freund hatte ihr Nase, Rippen und Schulter gebrochen.

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Der 35-Jährige gilt laut Polizei als sehr aggressiv. Weil er schon wegen anderer Delikte eine Akte bei der Polizei hat, konnten ihn die Beamtinnen und Beamte ausfindig machen. Ein Richter erließ Haftbefehl. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet ist, holte ihn das Spezialeinsatzkommando aus seiner Wohnung. Jetzt sitzt er im Untersuchungsgefängnis.

