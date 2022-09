Stand: 08.09.2022 19:33 Uhr SEK-Einsatz in Hamm: 37-Jähriger festgenommen

In Hamm ist am Mittwochabend ein Mann von der Polizei festgenommen worden, der offenbar von seinem Balkon aus Morddrohungen geschrien hatte. Nachbarn in der Marienthaler Straße riefen gegen 21.30 Uhr die Polizei. Die Beamten sperrten zunächst das Gelände um das Haus herum ab und versuchten, den Mann zu beruhigen. Als dieser nicht reagierte, drangen Kräfte des angeforderten Sondereinsatzkommandos (SEK) in die Wohnung ein und überwältigten ihn. Der 37-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 08.09.2022 18:00

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.09.2022 | 18:00 Uhr