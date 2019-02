Stand: 26.02.2019 10:36 Uhr

SEK-Einsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Dienstagmorgen in Hamburg mehrere Wohnungen gestürmt und durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler.

Bewohner schnell überwältigt

Unter anderem wurden zwei Wohnungen im Stadtteil Steilshoop gestürmt. Gegen 6 Uhr schlugen Drogenfahnder des Landeskriminalamtes zusammen mit dem SEK im Schreyerring zu. Zeitgleich wurden die Türen von zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Die schwer bewaffneten SEK-Beamten stürmten die Wohnungen und warfen Blendgranaten. Die Bewohner wurden schnell überwältigt. Ein Mann wurde bei dem Zugriff leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Fünf Personen vorläufig festgenommen

"Wir haben fünf Personen vorläufig festgenommen", sagte ein Polizeisprecher NDR 90,3. Sie werden nun von Drogenfahndern im Landeskriminalamt verhört. Einen weiteren Polizeieinsatz gab es in der Straße Am Ehrenmal im Stadtteil Bramfeld.

In Steilshoop wurden offenbar Drogen sichergestellt, darunter zahlreiche Amphetamine. Was genau den mutmaßlichen Drogenhändlern vorgeworfen wird, ist noch nicht bekannt. Die Polizei will sich später zu weiteren Einzelheiten äußern.

