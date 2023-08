SEK-Einsätze nach tödlichen Schüssen in Hamburg-Borgfelde Stand: 31.08.2023 15:58 Uhr Nach den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen am Freitagabend im Hamburger Stadtteil Borgfelde hat das Sondereinsatzkommande (SEK) zusammen mit der Polizei zwei Wohnungen in Dulsberg und St. Georg nach Beweismitteln durchsucht.

Es seien die Wohnungen zweier als Zeugen geführten Personen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind offenbar auf der Suche nach der Tatwaffe, mit der ein 20-Jähriger am Freitag den 26-jährigen Mann erschossen haben soll. Dabei bekamen die Ermittlerinnen und Ermittler vom SEK Unterstützung. Die Spezialkräfte sorgten für eine "Zugangssicherung" der durchsuchten Wohnungen.

Täter stellt sich

Der mutmaßliche Todesschütze hatte sich bereits am Dienstagnachmittag gestellt. Gemeinsam mit einem Anwalt kam der 20-Jährige zur Staatsanwaltschaft. Dort wurde er festgenommen. Ein Haftrichter schickte ihn in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen Totschlags ermittelt.

Längerer Streit zwischen den beiden Männern?

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sollen sich Opfer und der mutmaßliche Täter bereits vor der Tat gekannt haben. Es soll Streit um Drogengeschäfte gegeben haben. Außerdem berichtet das "Abendblatt", dass die Freundin des Opfers bei der Polizei vorstellig wurde. Sie soll sich von dem mutmaßlichen Täter bereits vor der Tat bedroht gefühlt haben.

Täter war auf einem Fahrrad geflüchtet

Nach dem Schützen war seit Tagen intensiv gefahndet worden. Er soll am vergangenen Freitag in der Klaus-Groth-Straße mehrfach auf den 26-Jährigen geschossen haben. Das Opfer hatte sich dort laut Polizei am späten Abend mit mehreren Begleitern aufgehalten. Dann soll es einen Streit mit einem Mann gegeben haben. Dieser zog eine Waffe und schoss auf den 26-Jährigen. Das Opfer ging lebensgefährlich verletzt zu Boden und starb später im Krankenhaus. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad.

