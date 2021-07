SAGA: Weniger neue Wohnungen, aber Mieten bleiben günstig Stand: 01.07.2021 12:47 Uhr Bei der SAGA macht sich die überhitzte Baukonjunktur bemerkbar: Hamburgs städtisches Wohnungsunternehmen hat im vergangenen Jahr weniger Wohnungen fertiggestellt oder mit ihrem Bau begonnen als zuvor.

844 fertige Wohnungen wurden im vergangenen Jahr fertig - ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Die gut 1.800 Baustarts in Hamburg bedeuten ein Zehntel weniger als zuvor. Die Gründe sind nicht überraschend: Es herrscht Mangel an Handwerkenden und Baumaterial.

Es wurde auch weniger modernisiert

Wobei die SAGA nicht ganz so stark betroffen ist, da sie sich für ihre Großprojekte langfristig Bauholz und Wärmedämmungen gesichert hat. Die Wohnungs-Modernisierungen knickten um 19 Millionen Euro ein, da Handwerkende fehlten und in der Pandemie nicht so gern ins Haus gelassen wurden.

AUDIO: SAGA zieht Bilanz (1 Min) SAGA zieht Bilanz (1 Min)

SAGA-Wohnungen weiter deutlich günstiger als der Mietmarkt

Freuen können sich aber die Mieterinnen und Mieter der 137.000 SAGA-Wohnungen: Die Kaltmiete stieg zwar um 1,9 Prozent auf 6,84 pro Quadratmeter, liegt aber deutlich unter dem Mietenspiegel von 8,66 Euro. Auch bei den Betriebskosten lagen die städtischen Wohnungen mit 2,89 Euro pro Quadratmeter klar unter dem Hamburger Betriebskostenspiegel mit durchschnittlich 3,29 Euro.

Ansprüche an Wohnungen gestiegen

Wegen der Corona-Folgen stundete die SAGA 3.000 Haushalten vorübergehend die Miete. Doch eine Befragung zeigt: Die Pandemie senkte die Zufriedenheit mit den Wohnungen. Wegen Homeoffice und Homeschooling wünschen sich viele eine größere Wohnung.

Weitere Informationen SAGA verpflichtet sich, Immobilien zu behalten Das städtische Hamburger Wohnungsunternehmen SAGA will in Zukunft keine Wohnungen mehr verkaufen. Ausnahmen gibt es allerdings. (12.03.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.07.2021 | 13:00 Uhr