Stand: 29.01.2025 07:19 Uhr S-Bahnhof Wandsbeker Chaussee: Radfahrer fährt in Gleisbett

Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht zum Mittwoch am S-Bahnhof Wandsbeker Chaussee in letzter Minute vor einem einfahrenden Zug gerettet worden. Der Mann war offenbar auf dem Bahnsteig gefahren und dann mit seinem Rad ins Gleisbett gestürzt. Ein Zeuge zog ihn heraus. Kurz darauf überrollte die einfahrende Bahn das Fahrrad. Feuerwehrleute mussten den Zug per Hand zurückschieben, um die Trümmer zu bergen.

