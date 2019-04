Stand: 04.04.2019 06:22 Uhr

S-Bahn nach Software-Update pünktlicher

Die Hamburger S-Bahn hat die Computer-Probleme ihrer neuen Zug-Generation gelöst. Nach Informationen von NDR 90,3 bekommen die bisher 28 S-Bahnen der neuen Generation ein Software-Update. Dadurch soll die Pünktlichkeitsrate deutlich ansteigen - nach Negativ-Werten zu Jahresbeginn.

Die Hamburger S-Bahn hat nach eigener Aussage ihre technischen Probleme mit den neuesten Zügen gelöst. Dadurch soll die Pünktlichkeitsrate deutlich ansteigen, berichtet Reinhard Postelt.







Im Januar fuhr jede zehnte Hamburger S-Bahn verspätet. Das löste große Aktivität aus. Nun sind die Zahlen wieder im grünen Bereich, erklärt S-Bahn-Chef Kai Uwe Arnecke: "Im Monat März lagen wir wieder bei 94,4 Prozent - also über dem Zielwert. Wir haben auch hart daran gearbeitet, dass die Pünktlichkeit wieder besser wird." So gibt es eine neue Computer-Software für die 28 ausgelieferten Züge der neuen Generation. Die alte hatte die Zugführer zu Bremstests aufgefordert, obwohl die Bremsen völlig in Ordnung waren.

Ab Mai noch pünktlicher

Bis Anfang Mai sollen alle Züge der Baureihe ET 490 mit der neuen Software ausgerüstet sein, sodass die S-Bahnen nach Ansicht von Arnecke dann noch pünktlicher fahren können. Und was hält Hamburgs S-Bahn-Chef von den Ankündigungen der SPD, dass die Schnellbahnen in zehn Jahren im Fünf-Minuten-Takt fahren sollen? "Im ganzen S-Bahn-Netz ist das realistisch - mit leider einer Ausnahme: Die Eingleisigkeit zwischen Blankenese und Wedel wird uns das da nicht ermöglichen", sagt Arnecke. Die Strecke müsste man zweigleisig ausbauen, mit einer neuen Brücke über die B431 in Iserbrook.

