Stand: 07.01.2024 19:31 Uhr S-Bahn hält wieder in Allermöhe, Tiefstack und Mittlerer Landweg

In Billwerder hält die S-Bahn wieder in Allermöhe, Tiefstack und Mittlerer Landweg. Grund waren Schwierigkeiten der Bahn, an allen drei Stationen die Bahnsteige von Schnee und Eis zu befreien. Deshalb waren tagsüber alle drei Stationen von der S-Bahn nicht angefahren worden. Erst gegen 21.15 Uhr meldete die S-Bahn über den Nachrichtendienst "X" dass mit Tiefstack auch der letzte der drei Bahnhöfe wieder verfügbar ist.

